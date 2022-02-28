Чемпионат России: «Зенит» лидирует и опережает «Динамо» на 2 очка

«Зенит» лидирует в РПЛ после матчей 19-го тура

«Зенит» лидирует в Тинькофф чемпионате России после матчей 19-го тура. Команда Сергея Семака опережает «Динамо» на 2 очка.

Игры «Краснодар» — «Локомотив» и «Ростов» — «Крылья Советов» были перенесены.

РПЛ: результаты матчей 19-го тура