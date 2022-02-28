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Сегодня, 22:03

Чемпионат России: «Зенит» лидирует и опережает «Динамо» на 2 очка

«Зенит» лидирует в РПЛ после матчей 19-го тура
Полузащитник «Зенита» Вендел.
Фото Global Look Press

«Зенит» лидирует в Тинькофф чемпионате России после матчей 19-го тура. Команда Сергея Семака опережает «Динамо» на 2 очка.

Игры «Краснодар» — «Локомотив» и «Ростов» — «Крылья Советов» были перенесены.

РПЛ: результаты матчей 19-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

19

12

5

2

47-22

41

2

Динамо

19

12

3

4

36-20

39

3

Сочи

19

11

1

7

32-21

34

4

ЦСКА

19

10

3

6

23-16

33

5

Ахмат

19

10

0

9

26-25

30

6

Краснодар

18

8

5

5

29-18

29

7

Локомотив

18

7

7

4

24-19

28

8

Крылья Советов

18

8

3

7

22-18

27

9

Спартак

19

6

5

8

20-28

23

10

Нижний Новгород

19

6

4

9

19-30

22

11

Рубин

19

6

4

9

25-30

22

12

Урал

19

4

7

8

12-19

19

13

Арсенал

19

5

4

10

21-37

19

14

Ростов

18

4

6

8

30-35

18

15

Уфа

19

3

7

9

18-28

16

16

Химки

19

2

8

9

16-34

14

РПЛ
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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