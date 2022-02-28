Чемпионат России: «Зенит» лидирует и опережает «Динамо» на 2 очка
«Зенит» лидирует в Тинькофф чемпионате России после матчей 19-го тура. Команда Сергея Семака опережает «Динамо» на 2 очка.
Игры «Краснодар» — «Локомотив» и «Ростов» — «Крылья Советов» были перенесены.
РПЛ: результаты матчей 19-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
19
|
12
|
5
|
2
|
47-22
|
41
|
2
|
Динамо
|
19
|
12
|
3
|
4
|
36-20
|
39
|
3
|
Сочи
|
19
|
11
|
1
|
7
|
32-21
|
34
|
4
|
ЦСКА
|
19
|
10
|
3
|
6
|
23-16
|
33
|
5
|
Ахмат
|
19
|
10
|
0
|
9
|
26-25
|
30
|
6
|
Краснодар
|
18
|
8
|
5
|
5
|
29-18
|
29
|
7
|
Локомотив
|
18
|
7
|
7
|
4
|
24-19
|
28
|
8
|
Крылья Советов
|
18
|
8
|
3
|
7
|
22-18
|
27
|
9
|
Спартак
|
19
|
6
|
5
|
8
|
20-28
|
23
|
10
|
Нижний Новгород
|
19
|
6
|
4
|
9
|
19-30
|
22
|
11
|
Рубин
|
19
|
6
|
4
|
9
|
25-30
|
22
|
12
|
Урал
|
19
|
4
|
7
|
8
|
12-19
|
19
|
13
|
Арсенал
|
19
|
5
|
4
|
10
|
21-37
|
19
|
14
|
Ростов
|
18
|
4
|
6
|
8
|
30-35
|
18
|
15
|
Уфа
|
19
|
3
|
7
|
9
|
18-28
|
16
|
16
|
Химки
|
19
|
2
|
8
|
9
|
16-34
|
14
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7