Юри Алберто: «Когда человек отдает мне пас, после которого я забиваю гол, я всегда благодарю его»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто после завершения матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (3:2) поделился эмоциями от дебютного гола в составе сине-бело-голубых.

— Благодарен Богу за этот прекрасный день, за эту возможность дебютировать в чемпионате России, за первый гол за «Зенит» и за эту важную победу, благодаря которой мы вернулись на первое место в таблице.

— Можете ли вы воссоздать в памяти забитый гол? Как это выглядело вашими глазами?

— В первом тайме у меня был похожий момент, когда Малком делал похожий навес, я пробил головой, вратарь отразил, после чего Вендел забил впоследствии отмененный гол. А в той ситуации Клаудиньо навесил, и мне удалось хорошо подставить голову. Столько мыслей было в тот момент, потому что это мой первый матч в чемпионате России, на домашнем стадионе, при наших болельщиках. Просто вау!

— После забитого мяча вы очень бурно праздновали, и в финале этого торжества к вам подбежал Клаудиньо, поставил ногу вам на колено, а вы ее поцеловали. Что это было?

— Это моя привычка и традиция — когда человек отдает мне роскошный пас, после которого я забиваю гол, я всегда благодарю его, чищу бутсу, признавая его прекрасную передачу.

— Правильно ли я понимаю, что это будет повторяться после каждого гола?

- Обязательно, да!

— Как вы себя чувствуете с точки зрения физической готовности? Насколько вы близки к пику формы?

— Чувствую себя прекрасно — конечно, в течение игры маленькие неудачи иногда портят настроение — если не удается удачно пробить, например — но я счастлив, что все так случилось. Физически чувствую себя превосходно и готовлюсь к следующей игре.