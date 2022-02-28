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Сегодня, 22:35

Юри Алберто: «Когда человек отдает мне пас, после которого я забиваю гол, я всегда благодарю его»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Юри Алберто после завершения матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (3:2) поделился эмоциями от дебютного гола в составе сине-бело-голубых.

— Благодарен Богу за этот прекрасный день, за эту возможность дебютировать в чемпионате России, за первый гол за «Зенит» и за эту важную победу, благодаря которой мы вернулись на первое место в таблице.

— Можете ли вы воссоздать в памяти забитый гол? Как это выглядело вашими глазами?

— В первом тайме у меня был похожий момент, когда Малком делал похожий навес, я пробил головой, вратарь отразил, после чего Вендел забил впоследствии отмененный гол. А в той ситуации Клаудиньо навесил, и мне удалось хорошо подставить голову. Столько мыслей было в тот момент, потому что это мой первый матч в чемпионате России, на домашнем стадионе, при наших болельщиках. Просто вау!

— После забитого мяча вы очень бурно праздновали, и в финале этого торжества к вам подбежал Клаудиньо, поставил ногу вам на колено, а вы ее поцеловали. Что это было?

— Это моя привычка и традиция — когда человек отдает мне роскошный пас, после которого я забиваю гол, я всегда благодарю его, чищу бутсу, признавая его прекрасную передачу.

— Правильно ли я понимаю, что это будет повторяться после каждого гола?

- Обязательно, да!

— Как вы себя чувствуете с точки зрения физической готовности? Насколько вы близки к пику формы?

— Чувствую себя прекрасно — конечно, в течение игры маленькие неудачи иногда портят настроение — если не удается удачно пробить, например — но я счастлив, что все так случилось. Физически чувствую себя превосходно и готовлюсь к следующей игре.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
28 февр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Рубин
Голы
Юри Алберту, 48 (1:0), Сутормин, 55 (2:0), Лисакович, 61 (2:1), Лисакович, 67 (2:2), Сергеев, 90+2 (3:2)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой (Ерохин, 85) Барриос Вендел Клаудиньо (Оздоев, 90+4) Сутормин (Мостовой, 75) Юри Алберту (Сергеев, 75) Малком Дзюба
Рубин
Дюпин Бегич Тальби Ломовицкий (Уремович, 72) Дрейер (Зуев, 72) Кварацхелия (Бакаев, 71) Мусаев Самошников Кучаев (Апшацев, 84) Лисакович (Онугха, 72) Хакшабанович
Предупреждения
Барриос 31’  -  Мусаев 17’, Ломовицкий 54’
Удаления
Мусаев 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Кукуляк (Калуга) Мурашов (Москва) Иванов (Кострома)
ВАР
Карасев (Москва) Демешко (Химки)

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-02-28-yuri-alberto-chuvstvuyu-sebya-prevoskhodno-i-gotovlyus-k-sleduyushchey-igre.htm
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Юри Алберто
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
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 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Артем Дзюба

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