Сенников: «Непонятная ситуация с назначением Клотета в «Торпедо», но чудеса случаются»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал назначение Пепа Клотета на пост главного тренера московского «Торпедо».

«Непонятная ситуация с этим назначением Клотета в «Торпедо». Талалаев приходил и строил под себя команду, у него были какие-то задумки. Да, не выигрывали, но в каждом матче «Торпедо» оказывало сопротивление соперникам, была видна работа Андрея Викторовича. Не знаю, что сейчас может измениться. Понятно, что «Торпедо» будет сложно спастись, но чудеса случаются. Может, из-за этих трех очков в матче с «Пари НН» «Торпедо» сумеет одержать две следующие победы и переберется в зону стыковых матчей. Никто особо этого испанского специалиста не знает, но в «Торпедо» есть много иностранцев. Может, с ними он найдет общий язык», — приводит «РБ Спорт» слова Сенникова.

«Торпедо» объявило о назначении Клотета во вторник, 28 марта. По данным «СЭ», специалист подписал контракт на 2,5 года.

«Торпедо» идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за 20 туров. Предыдущим главным тренером команды был Андрей Талалаев, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию 22 марта.