Сперцян — четвертый по числу голевых передачах в этом сезоне в топ-10 лигах среди игроков младше 23 лет

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян входит в топ-5 ассистентов 10 сильнейших европейских чемпионатов в этом сезоне среди игроков младше 23 лет.

22-летний полузащитник, отдавший 9 ассистов в текущем розыгрыше РПЛ, уступает только Букайо Саке из «Арсенала» (10), Хвиче Кварацхелии из «Наполи» (13) и Майку Трезору из «Генка» (18). Столько же результативных передач, как у Сперцяна, в активе полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 миллионов евро.