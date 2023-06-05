Сенников: «Лучший игрок сезона — это кто-то из «Зенита». Либо Малком, либо Вендел»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал лучшего игрока чемпионата России в сезоне-2022/23.

«Лучший игрок — это кто-то из «Зенита». Либо Малком, либо Вендел. Кого-то еще выделить сложно, но в любом случае он в «Зените». Лучшие — те, кто приносит результат. Не может быть такого, что у команды нет результата, а футболист хорошо играет. Все должно быть в совокупности: и игра команды, и индивидуальные качества», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

Игрок «Зенита» Малком получил награды «Нападающий сезона» и «Игрок сезона» на первой ежегодной премии РПЛ. 26-летний бразильский футболист провел 27 матчей в РПЛ, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.

На счету 25-летнего Вендела 8 забитых мячей и 3 голевые передачи в 25 играх прошедшего чемпионата России за петербургский клуб.