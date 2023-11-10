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Сегодня, 14:31

Семшов считает, что у «Зенита» и «Краснодара» одинаковые шансы на победу в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов считает, что борьба за чемпионство РПЛ не закончится в случае победы питерцев или «Краснодара» в матче 15-го тура чемпионата России.

«Я думаю, что команды дадут бой друг другу, потому что на данный момент это центральный матч, «Зенит» и «Краснодар» располагаются на двух первых строчках в таблице. «Краснодар» имел большой отрыв, но немного растерял его, поэтому «Зенит» попытается его достать. На данный момент это две команды, которые претендуют на золотые медали, они это показывают своей стабильностью. Кто-то хуже начал, кто-то хуже, но все равно обе команды чуть более стабильны, чем другие», — цитирует Семшова ТАСС.

Встреча команд состоится 11 ноября на «Газпром-Арене» и начнется в 19.30 мск.

Игорь Семшов
ФК Зенит
ФК Краснодар
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 7
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Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
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Квинси Промес

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 5
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 4
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Маркус Вендел

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И К Ж
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