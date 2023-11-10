Семшов считает, что у «Зенита» и «Краснодара» одинаковые шансы на победу в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов считает, что борьба за чемпионство РПЛ не закончится в случае победы питерцев или «Краснодара» в матче 15-го тура чемпионата России.

«Я думаю, что команды дадут бой друг другу, потому что на данный момент это центральный матч, «Зенит» и «Краснодар» располагаются на двух первых строчках в таблице. «Краснодар» имел большой отрыв, но немного растерял его, поэтому «Зенит» попытается его достать. На данный момент это две команды, которые претендуют на золотые медали, они это показывают своей стабильностью. Кто-то хуже начал, кто-то хуже, но все равно обе команды чуть более стабильны, чем другие», — цитирует Семшова ТАСС.

Встреча команд состоится 11 ноября на «Газпром-Арене» и начнется в 19.30 мск.