Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Краснодар»
РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 15-го тура чемпионата России.
Центральную игру тура «Зенит» — «Краснодар», которая пройдет в субботу, 11 ноября, рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, ВАР — Павел Кукуян. Матч состоится на «Газпром Арене», начало — в 19.30 по московскому времени.
Главным арбитром воскресного матча «Спартак» — «Ростов» назначен Кирилл Левников, ВАР — Андрей Фисенко.
Командам перед зимней паузой осталось сыграть 4 тура чемпионата России.
11 ноября (суббота)
«Крылья Советов» — «Урал»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Юрий Баскаков.
«Факел» — ЦСКА: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Алексей Резников.
«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Алексей Тюмин.
«Зенит» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Максим Ковалев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.
12 ноября (воскресенье)
«Пари НН» — «Балтика»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Эдуард Малый.
«Динамо» — «Оренбург»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Хральцов.
«Сочи» — «Рубин»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артур Федоров; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Александр Колобаев.
«Спартак» — «Ростов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Андрей Бутенко.
В турнирной таблице РПЛ на данный момент первое место занимает «Краснодар», который набрал 31 очко. Вторую строчку занимает «Зенит» (29), а третью — ЦСКА (24). На последнем, 16-м, месте находится «Сочи» (10 очков), «Балтика» — 15-я (11).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3