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Судейство

Сегодня, 15:05

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Краснодар»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 15-го тура чемпионата России.

Центральную игру тура «Зенит» — «Краснодар», которая пройдет в субботу, 11 ноября, рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, ВАР — Павел Кукуян. Матч состоится на «Газпром Арене», начало — в 19.30 по московскому времени.

Главным арбитром воскресного матча «Спартак» — «Ростов» назначен Кирилл Левников, ВАР — Андрей Фисенко.

Командам перед зимней паузой осталось сыграть 4 тура чемпионата России.

11 ноября (суббота)

«Крылья Советов» — «Урал»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Юрий Баскаков.

«Факел» — ЦСКА: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Алексей Резников.

«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Алексей Тюмин.

«Зенит» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Максим Ковалев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.

12 ноября (воскресенье)

«Пари НН» — «Балтика»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Эдуард Малый.

«Динамо» — «Оренбург»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Хральцов.

«Сочи» — «Рубин»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артур Федоров; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Александр Колобаев.

«Спартак» — «Ростов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Андрей Бутенко.

В турнирной таблице РПЛ на данный момент первое место занимает «Краснодар», который набрал 31 очко. Вторую строчку занимает «Зенит» (29), а третью — ЦСКА (24). На последнем, 16-м, месте находится «Сочи» (10 очков), «Балтика» — 15-я (11).

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Карасев (судья)
13
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Тихонов считает, что «Краснодар» сыграет от обороны в матче с «Зенитом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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21 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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