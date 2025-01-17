Семшов — о легионерах в РПЛ: «Мне кажется, мы их разбаловали»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии «СЭ» отреагировал на отказ некоторых легионеров клубов РПЛ возвращаться в расположение своих команд.

«У игроков есть контрактные обязательства, есть штрафы, которые прописаны за это... Не понимаю, почему в нашем чемпионате легионеры себе такое позволяют. Не думаю, что если бы они играли в Испании или в Италии, это бы у них проходило. Если штрафы не будут действовать, может дойти и до разрыва контракта.

Любой легионер, даже если хочет покинуть клуб, должен находиться в его расположении. Не может быть так: хочу — приезжаю, хочу — нет. Мне кажется, мы их разбаловали и на это смотрят и наши футболисты. И у них тоже будет вопрос: «Почему одним можно, а другим нет?». Дисциплина —превыше всего. Легионеров такое поведение не красит», — сказал Семшов «СЭ».

Ранее полузащитник «Динамо» Бителло, нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон и полузащитник «Крылья Советов» Виктор Мендес не прилетели на сборы со своими клубами.

В этом сезоне Бителло провел 21 матч во всех турнирах, забил гол и сделал 10 результативных передач.

На счету Томпсона 13 матчей за «Оренбург» во всех турнирах и ни одного результативного действия.

«Крылья Советов» арендовали 25-летнего Мендеса у ЦСКА в сентябре прошлого года. С того момента он провел 13 матчей за команду, отличившись одной результативной передачей.