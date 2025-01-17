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Игроки «Зенита» прошли новое функциональное тестирование на сборах в Дохе

Алина Савинова
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В пятницу, 17 января, футболисты «Зенита» провели занятие на сборах в столице Катара, которое было посвящено новому тесту, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Суть данного функционального тестирования заключается в том, что спортсмен надевает на себя газоанализатор (маску и специальный рюкзак), пульсометр, измеряющий частоту сердечных сокращений (ЧСС), и трекер, определяющий все параметры физической активности. После замеров он приступает к беговой работе. Атлет раз за разом пробегает дистанцию 50 метров с одной скоростью, каждый раз сокращая паузу между пробежками — от 10 секунд до практически полного ее отсутствия. Бег продолжается до тех пор, пока позволяют силы организма.

Отмечается, что тест позволяет получить более точные данные о физиологии футболиста, в частности помогает определить максимальное потребление кислорода игроком. Благодаря этому можно выстроить более индивидуальный подход к беговым нагрузкам.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Футбол
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ФК Зенит
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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