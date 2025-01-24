Семшов считает, что ЦСКА способен попасть в первую тройку РПЛ по итогам сезона

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Семшов оценил выступление московской команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«ЦСКА неплохо играет при Марко Николиче и может попасть в тройку. Но, пожалуй, не имеет шансов на чемпионство в РПЛ в нынешнем сезоне. Не надо забывать, что у армейцев новый тренер. Посмотрим, как красно-синие проведут зимние сборы и начнут вторую часть сезона. Многое также зависит от трансферов. Серб уже полгода тренирует команду и, наверное, уже понимает, какие позиции надо усилить», — сказал Семшов «РБ Спорт».

После 18 туров ЦСКА набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.