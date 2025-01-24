Губочан — о бразильцах в «Зените»: «Я тоже был бы рад выйти с ними на поле»

Бывший защитник «Зенита», словак Томаш Губочан в беседе с корреспондентом «СЭ» высказался о большом количестве бразильских футболистов в составе петербургского клуба.

— Нормально [к этому отношусь]. Хотят играть в России — пусть играют. Бразилия — футбольная страна. Я тоже был бы рад выйти на поле с этими ребятами. Если это игроки высокого качества, почему нет? — сказал Губочан.

— Наряду с сильными европейцами в «Зените» твоего времени было и много россиян-сборников. Сегодня же команду уже называют «Зенит» Рио-де-Жанейро...

— Не знаю, какая сегодня стратегия и философия у «Зенита». Конечно, это, наверное, не совсем правильно. Например, у нас в «Жилине» философия полностью противоположная: клуб играет своими воспитанниками. Есть и легионеры, но это ребята — воспитанники зарубежных филиалов академии «Жилины».

Губочан с 2008 по 2014 год выступал в России за «Зенит», а с 2014 по 2016 год — за «Динамо». В составе питерского клуба он дважды выиграл чемпионат России, по разу — Кубок и Суперкубок России. Является воспитанником словацкой «Жилины», за которую выступает в настоящее время, вернувшись в клуб в 2023 году.