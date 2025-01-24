Семшов рассказал, что много раз мог перейти в «Спартак» по ходу игровой карьеры

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов рассказал, в каких командах мог оказаться по ходу игровой карьеры.

«Был вариант с тульским «Арсеналом», где работал Юрий Николаевич Аджем, который меня тренировал в дубле ЦСКА. Зимой я и еще три игрока поехали на просмотр в Тулу. Тогда у туляков была сильная банда — играли бывший главный тренер армейцев Владимир Валентинович Федотов, Валерий Климов, Виталий Бут... Но в результате меня армейцы не отпустили в аренду, а потом я перешел в «Торпедо».

У меня не было ни одного шанса вернуться в ЦСКА. Армейский клуб ни разу меня не приглашал, но вот «Спартак», как ни странно, звал меня в команду при каждом тренере, каждый год. По окончании карьеры даже как-то грустно, что я за спартаковцев так и не поиграл. Хотя вариантов перейти было очень много», — сказал экс-футболист «РБ Спорт».

Семшов выступал за ЦСКА с 1996 по 1997 год. Также 46-летний россиянин известен по игре за московские «Торпедо» и «Динамо» и петербургский «Зенит».