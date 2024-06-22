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Семшов: «Для Глушенкова переход в «Зенит» — новый вызов. Он усилит команду»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал переход футболиста «Локомотива» Максима Глушенкова в клуб из Санкт-Петербурга.

«Глушенков — хороший трансфер для «Зенита», он усилит команду. Конечно, это потеря для «Локомотива». У Максима есть все качества, чтобы сыграть на позиции нападающего. Для Глушенкова переход в «Зенит» — это новый вызов, и у него будет возможность прибавить в мастерстве.
Будет ли он играть в стартовом составе? Место никому не гарантировано, даже звездным легионерам. Надо доказывать состоятельность на футбольном поле. В «Зените» жесткая конкуренция, поэтому Глушенков будет расти. На какой позиции будет играть Максим? Все зависит от того, останутся ли Вендел и Клаудиньо. Думаю, Глушенков будет играть на позиции инсайда. С помощью Максима «Зенит» будет создавать преимущество на фланге атаки», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

«Зенит» объявил о трансфере Глушенкова в четверг, 20 июня. Клуб подписал контракт с 24-летним россиянином по схеме «4+1».

Источник: РБ Спорт
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