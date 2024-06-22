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Калешин: «В 2000-м была гордость, что я попал в такой «Спартак»

Алина Савинова
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Чемпион России по футболу Виталий Калешин поделился воспоминаниями о том, как проходил просмотр в московском «Спартаке».

«Гордость была за то, что я попал в такой «Спартак», а не за то, что я такого уровня. Ананко, Хлестов, Тихонов, Титов, Бушманов, Робсон, Бузникин, Филимонов, Баранов — это, наверное, самые сливки «Спартака» 2000 года. Если анализировать, то хорошо, что не остался в «Спартаке», потому что до уровня не дотягивал. В лучшем случае ковырялся бы в дубле, а так я уже играл в Первом дивизионе», — цитирует Калешина Metaratings.ru.

Калешин выступал за «Кубань», «Краснодар», «Рубин», «Москву» и ряд других клубов. Он завершил свою игровую карьеру в 2017 году.

Источник: Metaratings.ru.
Виталий Калешин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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