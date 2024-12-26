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Сегодня, 18:39

Семшов оценил работу Мовсесьяна на посту спортивного директора ЦСКА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию об уходе спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна из клуба.

«Думаю, Мовсесьян неплохо себя проявил. С другой стороны, многое зависело от того, какие возможности были у армейцев... Любой спортивный директор отталкивается от этого. Думаю, он проделал хорошую работу. Насколько я знаю, его хотели видеть у себя и другие клубы», — сказал Семшов «СЭ».

Мовсесьян работал в системе армейского клуба 2012 года, с 2022-го он занимал должность спортивного директора.

Игорь Семшов
ФК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
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