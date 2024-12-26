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Сегодня, 18:25

Семшов рассказал подробности своей работы на посту советника губернатора Белгородской области

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал «СЭ» свое назначение на пост советника губернатора Белгородской области по физкультуре и спорту.

«На новой должности буду заниматься детским футболом и выстраивать вертикаль. Без детского футбола нет большого. Я не один раз встречался с губернатором, чтобы обсудить мою роль. Буду не просто советником, хочу принимать активное участие в работе.

Это интересный для меня проект. Мне хочется помочь выстроить систему по кирпичику от низа до верхов. Хочется, чтобы в непростое для региона время дети были вовлечены в спорт и чувствовали внимание. В тренерстве и своем регионе во мне не нуждаются, значит я буду делиться знаниями и опытом там, где это нужно. Надеюсь, моя работа принесет пользу», — сказал Семшов «СЭ».

После окончания игровой карьеры Семшов работал тренером в тульском «Арсенале», «Химках», а также возглавлял «Чайку» и новомосковский «Химик». В апреле ему исполнилось 46 лет.

Игорь Семшов
Футбол
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Зенит – ЦСКА
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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