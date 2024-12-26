«Химки» получили запрет на трансферы в связи с долгами

«Химки» получили запрет на регистрацию новых футболистов в связи с задолженностями по трансферам и зарплатам игроков, сообщает официальный сайт РФС.

Подмосковный клуб задерживает выплаты «Зениту» за аренду Зелимхана Бакаева. Также «Химки» должны заплатить «Локомотиву» и своему бывшему игроку — защитнику Юрию Журавлеву.

Ранее сообщалось, что клуб могут ждать серьезные финансовые проблемы в связи с уголовным делом против главного инвестора — бизнесмена Туфана Садыгова.

После 18 туров «Химки» находятся на 13-м месте в РПЛ, набрав 16 очков.