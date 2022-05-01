Семин заявил, что судьи меньше всего ошибались в пользу «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал причины чемпионства «Зенита».

«В пользу «Зенита» меньше всего ошибались судьи. Это закономерность. Они стали чемпионами за счет своей игры и профессиональной организации дела», — сказал Семин «СЭ».

В субботу, 30 апреля, «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ и досрочно взял титул. Питерцы стали чемпионами в четвертый раз подряд.