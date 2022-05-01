Набиуллин извинился перед Беленовым после нанесения травмы в игре с «Уфой»

Набиуллин заявил, что после матча зашел в раздевалку, чтобы извиниться перед Беленовым

Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин рассказал, что извинился перед вратарем «Уфы» Александром Беленовым за нанесенную травму в матче 27-го тура РПЛ.

«После матча зашел в раздевалку, извинился перед Сашей Беленовым, — цитирует Набиуллин «Чемпионат». - Это был просто игровой момент. Шел в прессинг, ни в коем случае не хотел нанести травму. Не было злого умысла. Желаю скорейшего выздоровления!».

Эпизод произошел в начале матча, когда Набиуллин влетел в ногу Беленова, который пытался выбить мяч.

Вратарь не смог продолжить игру и был заменен на белорусского голкипера Антона Чичкана, для которого встреча стала дебютной за уфимцев.