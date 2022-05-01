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Набиуллин извинился перед Беленовым после нанесения травмы в игре с «Уфой»

Набиуллин заявил, что после матча зашел в раздевалку, чтобы извиниться перед Беленовым
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Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин рассказал, что извинился перед вратарем «Уфы» Александром Беленовым за нанесенную травму в матче 27-го тура РПЛ.

«После матча зашел в раздевалку, извинился перед Сашей Беленовым, — цитирует Набиуллин «Чемпионат». - Это был просто игровой момент. Шел в прессинг, ни в коем случае не хотел нанести травму. Не было злого умысла. Желаю скорейшего выздоровления!».

Эпизод произошел в начале матча, когда Набиуллин влетел в ногу Беленова, который пытался выбить мяч.

Вратарь не смог продолжить игру и был заменен на белорусского голкипера Антона Чичкана, для которого встреча стала дебютной за уфимцев.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4682663-nabiullin-rasskazal-ob-izvineniyah-pered-belenovym-posle-naneseniya-travmy-v-igre-s-ufoj.html
Александр Беленов
Эльмир Набиуллин
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 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
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 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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