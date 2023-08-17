Семин заявил, что работа на матче между «Спартаком» и «Зенитом» — тяжелое испытание для любого судьи

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом».

«У Карасева есть определений статус, чтобы работать на таком матче. Сергей неплохо себя зарекомендовал. В играх между этими двумя командами всегда повышенная нагрузка на арбитра. Работа на матче «Спартак» — «Зенит» — тяжелое испытание для любого судьи», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 20 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада Сергея Карасева, на ВАР будет работать Виталий Мешков.