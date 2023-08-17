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17 августа, 22:51

Семин заявил, что работа на матче между «Спартаком» и «Зенитом» — тяжелое испытание для любого судьи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом».

«У Карасева есть определений статус, чтобы работать на таком матче. Сергей неплохо себя зарекомендовал. В играх между этими двумя командами всегда повышенная нагрузка на арбитра. Работа на матче «Спартак» — «Зенит» — тяжелое испытание для любого судьи», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 20 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада Сергея Карасева, на ВАР будет работать Виталий Мешков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-rabota-na-matche-mezhdu-spartakom-i-zenitom-tyazheloe-ispy-tanie-dlya-lyubogo-sud-i/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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 - : -
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Зенит

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Крылья Советов

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Динамо

 3
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