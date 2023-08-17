Агент Бальде заявил, что игрок не думает об уходе из «Спартака»

Федерико Пасторелло, агент форварда московского «Спартака» Кейта Бальде, высказался касательно возможного ухода игрока из команды.

«Мы не думаем об уходе из «Спартака», — приводит слова Metaratings.ru.

28-летний сенегалец выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 3 матча за красно-белых, не отличившись результативными действиями. Контракт Бальде с клубом рассчитан до 2025 года.