Семин: «Я считаю, что Гусеву не за что извиняться»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на извинения исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева за слова о плохой физической готовности футболистов.

«Я считаю, что извиняться было не за что. Что было, то было. Футболисты, на самом деле, были не в лучшем физическом состоянии. Я не знаю, за что он извинялся», — сказал Семин «СЭ».

Ранее Гусев раскритиковал работу тренера по физподготовке «Динамо» Луиса Мартинеса, оценив его работу «на двойку».