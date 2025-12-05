Романцев — о просьбе Галактионова называть его по имени-отчеству: «Спасибо Михаилу Михайловичу, что напомнил об уважении»

Легендарный тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию, в которой наставник «Локомотива» Михаил Галактионов попросил журналиста на пресс-конференции обращаться к нему по имени-отчеству.

— Олег Иванович, ваше мнение об этой ситуации? Случалось ли что-то похожее с вами?

— Не знаю, есть ли в регламенте проведения чемпионата на сей счет какая-то рекомендация, но то, что тренер «Локомотива» имел право попросить обращаться к нему с полным уважением, обсуждению не подлежит. Думаю, так по-панибратски повел себя, показывая свою крутость, сотрудник какого-то желтого издания. Помнится, меня, еще тридцатилетнего тренера, на пресс-конференциях даже седовласые журналисты называли по имени-отчеству. Может, потому что это были люди того времени, когда к профессии тренера относились с уважением. А Михаилу Михайловичу Галактионову спасибо за то, что он напомнил об этом нынешним шустрым репортерам.