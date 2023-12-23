Семин высказался о назначении Амарала спортивным директором «Спартака»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин отреагировал на приглашение Томаша Амарала на должность спортивного директора в «Спартак».

«В «Спартаке» так много приглашенных специалистов, что даже сложно сориентироваться, правильное это решение или нет», — приводит слова Семина Metaratings.ru.

Должность спортивного директора красно-белых португальский специалист займет с 1 января. Амарал заменит на этой должности Пола Эшуорта, который перейдет на пост технического директора клуба.