Лусиано Гонду забил дебютный гол за ЦСКА

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду забил дебютный гол за армейцев.

Аргентинец отличился с передачи другого новичка форварда Максима Воронова в товарищеском матче с «Динамо» из Самарканда.

24-летний Гонду перешел в ЦСКА из «Зенита» 11 января, 18-летний россиянин Воронов перешел из «Урала» 1 января.