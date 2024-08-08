Семин считает, что матч с «Зенитом» не станет решающим для «Динамо»

Известный российский тренер Юрий Семин рассказал, чего ждет от матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо».

«Будет ли означать победа «Зенита» неспособность «Динамо» бороться за чемпионство? Нет, не будет. Это один из матчей тура, таких еще очень много. Он очень важен для обеих команд. Матч будет интересный. Команды будут максимально сконцентрированы. Я думаю, что игра будет зрелищной.

Тест для Тюкавина? Почему мы одним матчем ограничиваем оценку игры того или иного игрока? Очень интересно, как себя покажет Тюкавин на таком высоком уровне, точно также, как и любой другой игрок. В «Динамо» много очень хороших футболистов: и Чавес, и Фернандес, и другие. Их достаточно много, включая вратаря (Андрея Лунева — прим. «СЭ»), для которого этот матч тоже будет большим тестом. Это тест для каждого игрока, не только для Тюкавина. Когда в этом тесте 6 из 11 игроков сыграют лучше соперника, та команда и победит», — цитирует Семина «Спорт день за днем».

Бело-голубые сыграют с петербургским клубом на выезде 10 августа, начало - в 17:30 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ "Зенит" и "Динамо" располагаются на 1-м и 2-м месте соответственно, у обеих команд по 9 очков.