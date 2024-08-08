Жирков: «99,9% — вероятность, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне»

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков оценил в процентах вероятность, что сине-бело-голубые в этом сезоне вновь выиграют РПЛ.

«Думаю, 99,9% вероятность, что «Зенит» станет чемпионом России в нынешнем сезоне. Не вижу явных конкурентов, пока «Зенит» выглядит сильнее всех остальных», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. На старте нового сезона РПЛ сине-бело-голубые выиграли все три матча и с 9 очками возглавляют турнирную таблицу.