10 августа, 10:44

Семин считает, что Кахигао должен покинуть «Спартак» в случае отставки Станковича: «За результат отвечают оба»

Семин считает, что Кахигао должен покинуть «Спартак» в случае отставки Станковича
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после поражения от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура РПЛ.

«Слухи об отставке тренера всегда появляются после поражений. Поражения у «Спартака» есть, им не хватает очков. Естественно, руководители ищут какие-то возможности и варианты, чтобы ситуацию исправить. Вплоть до смены тренера. И это нормальный процесс, который происходит в клубе. Нет результатов — меняют тренера. Но я думаю, что нужно в таком случае менять и спортивного директора. Так будет правильно. Всегда за результат отвечают оба. Вполне возможно, штаб Станковича еще выправит ситуацию, но сейчас «Спартак» допускает очень много ошибок. Деян — волевой человек, который хорошо знает футбол. У него были хорошие результаты в других командах. Но так бывает, когда ничего не идет», — сказал Семин «СЭ».

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.

Деян Станкович
Юрий Семин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • andreichf

    Почему оба, а не трое или четверо ?

    10.08.2025

  • Vladimir Dzhuromsky

    Кахигао не приводил Станковича в Спартак и уходить не должен. Его задача сейчас найти нужного тренера. Походу, игроков покупают сейчас не под Станковича и это заметно.

    10.08.2025

  • volish17

    Готовили к чемпионату команду , купили хороших игроков , нет смысла их менять . Результат будет от их работы, когда команда сыграется с новыми игроками . Надо еще для полного баланса , купить в защиту иностранца и российского игрока ...

    10.08.2025

  • Олег

    Ну так-то не Кахигао привел Станковича.

    10.08.2025

  • Фирсыч

    Почему руководство Спартака должно прислушиваться к мнению Сёмина, Газзаева, Бышевца и т.д.?

    10.08.2025

  • Степочкин

    Расформировать Спартак от уборщиы вплоть до ген директора и набрать новый по оъявлению в газете на конкурсной основе с испытательным сроком 1,5-2 месяца !Клуб-то народный! Из народа набрать способных!)) :grin::relaxed:?????? Столько советчиков...)))

    10.08.2025

  • Леший

    В интернет-СМИ появилась информация: Московский «Спартак» начал поиск нового главного тренера на случай отставки Деяна Станковича. По информации Metaratings, агенты уже пообщались с несколькими иностранными тренерами из топ-5 европейских лиг по поводу работы в РПЛ. Они ссылались на хорошие взаимоотношения со спортивным директором Франсисом Кахигао. --- Похоже, мнение мэтра ЮрийПалыча для руководства клуба - пустой звук.

    10.08.2025

  • Палыч ПРАВ, как всегда!!!

    10.08.2025

  • Руслан

    Деян-Каха-Малышев-Жданов, до нг, вся цепочка должна смениться, что бы хоть что то поменялось в Спартаке в лучшую сторону.

    10.08.2025

  • hovawart645

    Палыч прав как всегда. Менять - так обоих.

    10.08.2025

  • Вася

    да и заболотный с максименко !

    10.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

