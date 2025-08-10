Семин считает, что Кахигао должен покинуть «Спартак» в случае отставки Станковича: «За результат отвечают оба»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после поражения от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура РПЛ.

«Слухи об отставке тренера всегда появляются после поражений. Поражения у «Спартака» есть, им не хватает очков. Естественно, руководители ищут какие-то возможности и варианты, чтобы ситуацию исправить. Вплоть до смены тренера. И это нормальный процесс, который происходит в клубе. Нет результатов — меняют тренера. Но я думаю, что нужно в таком случае менять и спортивного директора. Так будет правильно. Всегда за результат отвечают оба. Вполне возможно, штаб Станковича еще выправит ситуацию, но сейчас «Спартак» допускает очень много ошибок. Деян — волевой человек, который хорошо знает футбол. У него были хорошие результаты в других командах. Но так бывает, когда ничего не идет», — сказал Семин «СЭ».

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.

