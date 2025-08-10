«Крылья Советов» — «Балтика»: Шафеев ошибочно отменил гол калининградцев?

На 77-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Балтика» (1:1) судья Рафаэль Шафеев поначалу не стал останавливать атаку гостей, но уже вскоре не засчитал взятие ворот самарцев.

Рефери хотел отреагировать на падение Александра Солдатенкова, поднес свисток ко рту, но не дал сигнал, а свистнул уже после того, как Тентон Йенне забил гол.

Тем самым арбитр дал возможность видеоассистентам Артему Чистякову и Василию Казарцев провести проверку и вмешаться, если это потребуется. Но они не стали приглашать Шафеева к монитору для просмотра видеоповторов.

Судья определил, что во время атаки «Балтики» Чинонсо Ннамди Оффор сфолил на Солдатенкове. Так ли это? Прав ли Шафеев?

Арбитр, видимо, решил, что Оффор оттолкнул самарца. Считать ли толчком и фолом незначительный контакт между игроками, который произошел из-за того, что нападающий коснулся руками защитника? Пожалуй, нет. Значит, Шафеев зря не засчитал гол «Балтики»? Пожалуй, да. Большинство из наших экспертов придерживаются такого мнения.