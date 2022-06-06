Семин считает, что Бердыев будет востребован в России после ухода из «Кайрата»

Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Курбана Бердыева из алматинского «Кайрата».

«Курбан Бекиевич — такой человек, такой хороший тренер, который завоевывал столько призов. Он выстраивал команды. Мы по сей день помним его успешные матчи с «Барселоной». Он уникален в построении команды и тактике. Думаю, он будет востребован у нас», — сказал Семин «СЭ».

Об уходе Бердыева из «Кайрата» сообщил официальный сайт клуба.

Бердыев работал в «Кайрате» с августа 2021 года. В текущем сезоне казахский клуб занимает 8-е место, набрав 16 очков в 12 матчах.