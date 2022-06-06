Тихонов о словах Федуна: «Надо быть сильнее и верить в свою команду»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал слова владельца московского клуба Леонида Федуна, который заявил, что весь чемпионат зациклен только на чемпионстве одной команды.

«Я бы не стал так говорить. Как заранее можно знать, кто станет чемпионом? Надо быть сильнее и верить в свою команду. Были и судейские ошибки, но были и игры, где сам «Спартак» плохо играл. Если он так считает, он же руководитель клуба, это его право высказывать такие вещи. Я бы не был так категоричен», — приводит слова Тихонова «Спорт День за Днем».

Также бывший игрок «Спартака» оценил перспективы команды на следующий сезон.

«Хочется чтобы «Спартак» всегда был наверху. Посмотрим, когда пройдет матчей пять, если мы увидим ровную и стабильную игру, состав, то тогда и можно будет говорить. Нужна стабильность. Хочется верить, что все будет хорошо, но это спорт, это же игра. Не за одну команду нельзя быть сейчас уверенным», — отметил Тихонов.

По итогам сезона-2021/22 «Спартак» занял десятое место в Тинькофф РПЛ, а также завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

«Зенит» выиграл чемпионат России четвертый раз подряд и восьмой раз в истории.