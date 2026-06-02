Семин: «Жалею, что не удалось поработать в городе, где вокруг футбола сумасшедший ажиотаж. Как в Воронеже»

Экс главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, о чем сожалеет в своей карьере.

— Знаете, о чем я по-настоящему сожалею? Так и не удалось поработать в городе, где вокруг футбола сумасшедший ажиотаж. Прямо огонь! Как в Воронеже, например. Вот туда бы с радостью поехал.

— Если завтра вам позвонят и скажут: «Принимайте «Факел», что ответите?

— (Смеется) Завтра уже поздновато...

Ранее 79-летнего Семина признали лучшим футбольным тренером России в XXI веке по итогам голосования «СЭ».