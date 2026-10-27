«Факел» в серии пенальти обыграл «Ахмат»

«Факел» одержал победу над «Ахматом» в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1, пенальти 3:1. Игра прошла в Воронеже.

«Факел» набрал 6 очков и занимает третье место в группе В. «Ахмат» с 5 очками замыкает таблицу квартета.

Следующий матч в Кубке воронежская команда проведет 26 ноября против московского «Динамо», а грозненцы днем ранее сыграют с «Краснодаром».

«Краснодар» и «Динамо» проведут матч 5-го тура позднее во вторник. По итогам четырех игр бело-голубые возглавляют таблицу В с 9 очками, «быки» (7 очков) располагаются на второй позиции.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

27 октября, 18:00. Факел (Воронеж)

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