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Сегодня, 10:40

Семин оценил старт работы Галактионова в «Локомотиве»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что почти не знаком лично с нынешним главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым, оценил старт его работы в «Локо» и ответил на вопрос о том, готов ли поужинать с ним, как Алекс Фергюсон — с Эриком тен Хагом.

— У «Локомотива» весной дела стали налаживаться. Какую роль нового главного тренера Михаила Галактионова вы видите? Что он изменил?

— Рановато говорить, что что-то налаживается. Из Кубка, например, вылетели от клуба первой лиги, а этот факт игнорировать нельзя. Такой клуб, как «Локомотив», должен каждый год выигрывать трофеи. Раньше, если что-то шло не так в чемпионате, то «Локомотив» брал Кубок.

С другой стороны, видно, что команда в приличном физическом состоянии, а значит, хорошо провела зимние сборы. Мы помним, что в прошлом году они на «Сапсане» катились со скоростью десять километров час, а сейчас повысили обороты. Остальное будем анализировать в конце сезона. Можно три матча выиграть, а потом проиграть столько же.

— Как отнеслись к назначению Галактионова?

— Я в «Локомотиве» сейчас не играю никакой роли и не знаю, кто и чем руководствовался. Если назначили, то увидели в нем перспективу, чтобы повторить те успехи, которые у клуба были в прошлом, а может, и превзойти их. Мне сложно сказать, были ли основания для его назначения в такой клуб. Но для Галактионова это шанс в карьере. Тем не менее нужно помнить, что такому клубу, как «Локомотив», нужны медали и трофеи. А 5-6-е место «Локомотив» должен занимать вообще без тренера.

— Но с немецкими тренерами «Локомотив» к концу первой части чемпионата пришел на 14-м месте.

— Да, с теми тренерами он был на 14-м. А без тренера был бы на шестом.

— Баринов с Дзюбой рассказывали, что Галактионов в перерыве матча с «Краснодаром» при 0:2 рвал и метал. Баринов сказал: «Получили люлей». А Дзюба сравнил это с временами сэра Алекса Фергюссона, когда по раздевалке летали бутсы. Одобряете такой тренерский перформанс при 0:2, после чего счет становится 3:2?

— Ситуации происходят неожиданно. Тренер идет в раздевалку, на поле все складывается плохо, он понимает, что нужно что-то менять. Какие он примет решения — еще не знает. Ему надо посмотреть на игроков, в их глаза и как-то отреагировать, ничего заготовленного нет. Может, Галактионов продумал эту ярость, а может, и нет. Это только он может знать.

— А вы сами никогда ничего не заготавливали к перерыву?

— Никогда. Действововал инстинктивно. У тебя мало времени, чтобы проанализировать все. Пока дойдешь до раздевалки, пока пройдут две-три минуты, за которые игроки расшнуруют бутсы, пока с доктором переговорят. А за оставшееся время ты должен какие-то вещи поправить в психологии или в тактике, сделать замены — и вот тут возможно всякое. Если команда после этого выходит на второй тайм лучше, то это работа тренера. А вот работа в тот день тренера «Краснодара» — как все провалить, имея такое преимущество, — мне вообще непонятна.

— Лично хорошо знакомы с Галактионовым?

— Нет. Здоровались, но не более того.

— Недавно Фергюсон ужинал с новым тренер «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Вам было бы интересно поужинать с Галактионовым?

— Не хотелось бы, чтобы это было искусственно. Так — неинтересно. А если сложится естественным образом — со всеми могу поужинать.

38-летний Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда провела девять матчей во всех турнирах, одержала пять побед и потерпела четыре поражения.

Юрий Семин. «Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Юрий Семин
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