Семин оценил старт работы Галактионова в «Локомотиве»
Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что почти не знаком лично с нынешним главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым, оценил старт его работы в «Локо» и ответил на вопрос о том, готов ли поужинать с ним, как Алекс Фергюсон — с Эриком тен Хагом.
— У «Локомотива» весной дела стали налаживаться. Какую роль нового главного тренера Михаила Галактионова вы видите? Что он изменил?
— Рановато говорить, что что-то налаживается. Из Кубка, например, вылетели от клуба первой лиги, а этот факт игнорировать нельзя. Такой клуб, как «Локомотив», должен каждый год выигрывать трофеи. Раньше, если что-то шло не так в чемпионате, то «Локомотив» брал Кубок.
С другой стороны, видно, что команда в приличном физическом состоянии, а значит, хорошо провела зимние сборы. Мы помним, что в прошлом году они на «Сапсане» катились со скоростью десять километров час, а сейчас повысили обороты. Остальное будем анализировать в конце сезона. Можно три матча выиграть, а потом проиграть столько же.
— Как отнеслись к назначению Галактионова?
— Я в «Локомотиве» сейчас не играю никакой роли и не знаю, кто и чем руководствовался. Если назначили, то увидели в нем перспективу, чтобы повторить те успехи, которые у клуба были в прошлом, а может, и превзойти их. Мне сложно сказать, были ли основания для его назначения в такой клуб. Но для Галактионова это шанс в карьере. Тем не менее нужно помнить, что такому клубу, как «Локомотив», нужны медали и трофеи. А 5-6-е место «Локомотив» должен занимать вообще без тренера.
— Но с немецкими тренерами «Локомотив» к концу первой части чемпионата пришел на 14-м месте.
— Да, с теми тренерами он был на 14-м. А без тренера был бы на шестом.
— Баринов с Дзюбой рассказывали, что Галактионов в перерыве матча с «Краснодаром» при 0:2 рвал и метал. Баринов сказал: «Получили люлей». А Дзюба сравнил это с временами сэра Алекса Фергюссона, когда по раздевалке летали бутсы. Одобряете такой тренерский перформанс при 0:2, после чего счет становится 3:2?
— Ситуации происходят неожиданно. Тренер идет в раздевалку, на поле все складывается плохо, он понимает, что нужно что-то менять. Какие он примет решения — еще не знает. Ему надо посмотреть на игроков, в их глаза и как-то отреагировать, ничего заготовленного нет. Может, Галактионов продумал эту ярость, а может, и нет. Это только он может знать.
— А вы сами никогда ничего не заготавливали к перерыву?
— Никогда. Действововал инстинктивно. У тебя мало времени, чтобы проанализировать все. Пока дойдешь до раздевалки, пока пройдут две-три минуты, за которые игроки расшнуруют бутсы, пока с доктором переговорят. А за оставшееся время ты должен какие-то вещи поправить в психологии или в тактике, сделать замены — и вот тут возможно всякое. Если команда после этого выходит на второй тайм лучше, то это работа тренера. А вот работа в тот день тренера «Краснодара» — как все провалить, имея такое преимущество, — мне вообще непонятна.
— Лично хорошо знакомы с Галактионовым?
— Нет. Здоровались, но не более того.
— Недавно Фергюсон ужинал с новым тренер «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Вам было бы интересно поужинать с Галактионовым?
— Не хотелось бы, чтобы это было искусственно. Так — неинтересно. А если сложится естественным образом — со всеми могу поужинать.
38-летний Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда провела девять матчей во всех турнирах, одержала пять побед и потерпела четыре поражения.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4