Семин не считает, что борьба за чемпионство в РПЛ окончена

Легендарный тренер Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» высказал мнение, что борьба за чемпионство еще не окончена.

— С чемпионством в этом году, думаете, все ясно?

— Верю с интригу до последнего. Лично я до конца бы не сдался на месте «Ростова», «Спартака», «Динамо» и ЦСКА. Всякое бывает в футболе, в «Зените» тоже случаются проблемы, когда не играют бразильцы и Барриос. И мне кажется большим преувеличением расхожее утверждение, что скамейка у «Зенита» на голову выше всех. Я этого не замечаю. Пару человек получают травму — и выпускать на усиление игры некого.

После 21 тура чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 51 очком. Ближайшим преследователем команды из Санкт-Петербурга является «Ростов» с 44 очками, третьим идет «Спартак» с 41 очком.