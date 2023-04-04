Полузащитник «Урала» Сунгатулин не исключил возвращения в «Спартак» в будущем

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин ответил «СЭ» на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».

«Особенный ли для меня матч против «Спартака»? Уже нет. Есть ряд сильных соперников: «Спартак», «Зенит». Я играю за «Урал». Да, я долго был в «Спартаке», но сейчас это уже пройденный этап. Могу ли вернуться в «Спартак»? Да. Все возможно», — сказал Сунгатулин «СЭ».

Сунгатулин — воспитанник «Спартака». В июле 2022 года он перешел в «Урал» на правах аренды, в феврале 2023 года клуб из Екатеринбурга выкупил 21-летнего россиянина у московской команды.