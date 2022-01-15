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Смородская: «Гисдоль — временный тренер в «МЮ», надеется потом вернуться на большие деньги в «Локомотив»

Георгий Скобликов

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» приезд главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника на базу клуба для тренировки в выходной день футболистов.

«Думаю, о нынешнем положении Рангника в «Манчестер Юнайтед» это ничего не говорит. Со всяким бывает, что-то забывается. Ничего страшного в этом не вижу. Самое главное, что нет результата. Надо понимать, что его никто не назначал. Он временный тренер до прихода Почеттино. Он это знает, поэтому надеется потом вернуться в большие деньги в «Локомотив». Но думаю, что он ничего не сделает. Рангник «Локомотиву» не нужен, твержу об этом с момента его первых трансферов», — сказала Смородская.

Немецкий специалист прибыл на базу «Манчестер Юнайтед» во вторник утром после победы в 1/32 финала Кубка Англии над «Астон Виллой» (1:0). При этом Ральф Рангник забыл, что дал футболистам выходной день.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Челси

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Манчестер Юнайтед
Маркус Гисдоль
Ольга Смородская
Ральф Рангник
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
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