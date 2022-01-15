Смородская: «Гисдоль — временный тренер в «МЮ», надеется потом вернуться на большие деньги в «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» приезд главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника на базу клуба для тренировки в выходной день футболистов.

«Думаю, о нынешнем положении Рангника в «Манчестер Юнайтед» это ничего не говорит. Со всяким бывает, что-то забывается. Ничего страшного в этом не вижу. Самое главное, что нет результата. Надо понимать, что его никто не назначал. Он временный тренер до прихода Почеттино. Он это знает, поэтому надеется потом вернуться в большие деньги в «Локомотив». Но думаю, что он ничего не сделает. Рангник «Локомотиву» не нужен, твержу об этом с момента его первых трансферов», — сказала Смородская.

Немецкий специалист прибыл на базу «Манчестер Юнайтед» во вторник утром после победы в 1/32 финала Кубка Англии над «Астон Виллой» (1:0). При этом Ральф Рангник забыл, что дал футболистам выходной день.