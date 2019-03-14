Семин - о ситуации с Игнатьевым: "Это внутренние проблемы. Не наши"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 20-го тура чемпионата России против "Краснодара" высказался о ситуации вокруг 20-летнего нападающего "быков" Ивана Игнатьева. Тренерский штаб перевел его в дубль из-за отказа продлить контракт.

– У "Краснодара" нет проблем с конкуренцией из-за ситуации с Игнатьевым.

– Как это нет? У них хорошая конкуренция Ари с Игнатьевым.

– Игнатьев уже точно не сыграет.

– Это их внутренние проблемы, не наши.

– У вас не было таких проблем с молодыми игроками?

– Проблемы бывают каждый день.

– Тот факт, что вы уже тренировали Ари, поможет вам?

– Будет сложно, потому что он игрок высочайшего уровня, он делает результат. И он очень опасен. (Андрей Михайлов)

Все о чемпионате России – здесь