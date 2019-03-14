Семин - о ситуации с Игнатьевым: "Это внутренние проблемы. Не наши"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 20-го тура чемпионата России против "Краснодара" высказался о ситуации вокруг 20-летнего нападающего "быков" Ивана Игнатьева. Тренерский штаб перевел его в дубль из-за отказа продлить контракт.
– У "Краснодара" нет проблем с конкуренцией из-за ситуации с Игнатьевым.
– Как это нет? У них хорошая конкуренция Ари с Игнатьевым.
– Игнатьев уже точно не сыграет.
– Это их внутренние проблемы, не наши.
– У вас не было таких проблем с молодыми игроками?
– Проблемы бывают каждый день.
– Тот факт, что вы уже тренировали Ари, поможет вам?
– Будет сложно, потому что он игрок высочайшего уровня, он делает результат. И он очень опасен. (Андрей Михайлов)
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