Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал для «СЭ» поражение железнодорожников от «Краснодара» (0:5) в матче 18-го тура РПЛ.

— Матч смотрел, — сказал Семин в комментарии «СЭ». — У меня нет никаких комментариев. Комментарии должны давать два человека — Мещеряков и Кикнадзе. За такие результаты нужно спрашивать с них. Пусть объясняют, в чем причина.

«Локомотив» с 28 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — 27 баллов и 8-я строчка.

(Владимир Пушкарев)