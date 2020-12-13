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Семин — о поражении «Локо»: «За такие результаты должны отвечать Мещеряков и Кикнадзе»

18:40
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал для «СЭ» поражение железнодорожников от «Краснодара» (0:5) в матче 18-го тура РПЛ.

— Матч смотрел, — сказал Семин в комментарии «СЭ». — У меня нет никаких комментариев. Комментарии должны давать два человека — Мещеряков и Кикнадзе. За такие результаты нужно спрашивать с них. Пусть объясняют, в чем причина.

«Локомотив» с 28 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — 27 баллов и 8-я строчка.

(Владимир Пушкарев)

Краснодар — Локомотив

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