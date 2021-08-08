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Семин — о ничьей с «Химками»: «Результат, на мой взгляд, закономерный»

19:50
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Главный тренер «Ростова» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1).

«Хороший первый тайм, в котором мы имели преимущество, хорошо вступали в борьбу после потери мяча. Это было минут 40. Не забили хороший момент, который имел Кенто. Начало второго тайма провели неправильно, хотя нужно было продолжать давить соперника. Очень странный пенальти был назначен в наши ворота, игрок уже пробил... Результат, на мой взгляд, закономерный.

Перестроения игроков на поле? Единственное, что мне не понравилось сегодня — это подключение крайних защитников в атаку», — сказал Семин.

Семин возглавил «Ростов» в среду, подписав с клубом двухлетний контракт. Во главе донской команды 74-летний специалист сменил Валерия Карпина, который ранее покинул желто-синих, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

(Антон Иванов)

Химки — Ростов

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо 0
ЦСКА 1
1-й тайм

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

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