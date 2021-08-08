Главный тренер «Ростова» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1).

«Хороший первый тайм, в котором мы имели преимущество, хорошо вступали в борьбу после потери мяча. Это было минут 40. Не забили хороший момент, который имел Кенто. Начало второго тайма провели неправильно, хотя нужно было продолжать давить соперника. Очень странный пенальти был назначен в наши ворота, игрок уже пробил... Результат, на мой взгляд, закономерный.

Перестроения игроков на поле? Единственное, что мне не понравилось сегодня — это подключение крайних защитников в атаку», — сказал Семин.

Семин возглавил «Ростов» в среду, подписав с клубом двухлетний контракт. Во главе донской команды 74-летний специалист сменил Валерия Карпина, который ранее покинул желто-синих, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

(Антон Иванов)