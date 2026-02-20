Литвин назвал Соболева лучшим нападающим РПЛ

Известный блогер, владелец медиафутбольного клуба «Lit Energy» Михаил Литвин в разговоре с «СЭ» назвал топ-5 игроков РПЛ.

«Вратарь — это Акинфеев. Защитник — Дивеев. Лучший полузащитник — Обляков. Нападающий пускай Соболев будет. Даже несмотря на результативность», — сказал Литвин «СЭ».

Акинфеев провел 16 встреч в текущем сезоне за ЦСКА, 4 из которых на ноль. На счету Дивеева 19 игр за армейцев и 2 забитых мяча.

Обляков вышел на поле за москвичей 27 раз, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

Соболев сыграл за «Зенит» 23 матча, в которых 5 раз отличился забитыми голами и дважды отдал голевую передачу.