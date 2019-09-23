Семин надеется на возвращение Алексея Миранчука к игре с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал «СЭ», что полузащитник Алексей Миранчук, получивший повреждение задней поверхности бедра в конце августа, может вернуться на поле к игре с «Зенитом» в 11-м туре РПЛ.

— Алексей не сыграет с «Балтикой», ждем его возвращения к игре с «Зенитом», — сказал Семин.

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдет в субботу, 28 сентября. Начало — в 19.00. (Дмитрий Зимин)

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