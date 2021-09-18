Семин: «Когда проиграли, можно говорить, что выбранная схема себя не оправдала»
Главный тренер «Ростова» Юрий Семин подвел итоги матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:4).
— Было много старания и ошибок. Особенно в решающей стадии, где нам забивали мячи. Давали соперникам создавать моменты. У нас тоже были шансы, могли поменять счет в свою сторону, от таков футбол: кто больше ошибается — тот и проигрывает.
— У ворот «Ростова» было огромное количество моментов. Игра в 3 центральных защитника себя не оправдала сегодня?
— Когда проиграли, можно говорить, что выбранная схема себя не оправдала. Но отмечу, не столько виновата схема, сколько элементарные ошибки. Здесь уже работают индивидуальные действия игроков, а не расстановка, — приводит слова тренера сайт ростовчан.
— «Ростов» уступал в скорости. В чем причина?
— Это так, но еще мы были хуже соперников в командных действиях. «Крылья Советов» играли лучше в пас.
— Впереди кубковый матч против «Чайки». Планируете ротацию состава?
— Та ротация, которая была сегодня с заменами — приблизительно и будет в матче.
— У игроков есть проблемы с физическими кондициями?
— Проблемы есть, ряд игроков вышли на поле, при этом они давно не участвовали в официальных матчах. Кондиций не хватило.
— Изначально планировали заменить Комличенко на Соу. Почему изменили решение?
— Надо было спасать ситуацию, Комличенко имел моменты, решил его оставить.
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