Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Семин: «Когда проиграли, можно говорить, что выбранная схема себя не оправдала»

19:35
Теги:

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин подвел итоги матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:4).

— Было много старания и ошибок. Особенно в решающей стадии, где нам забивали мячи. Давали соперникам создавать моменты. У нас тоже были шансы, могли поменять счет в свою сторону, от таков футбол: кто больше ошибается — тот и проигрывает.

— У ворот «Ростова» было огромное количество моментов. Игра в 3 центральных защитника себя не оправдала сегодня?

— Когда проиграли, можно говорить, что выбранная схема себя не оправдала. Но отмечу, не столько виновата схема, сколько элементарные ошибки. Здесь уже работают индивидуальные действия игроков, а не расстановка, — приводит слова тренера сайт ростовчан.

— «Ростов» уступал в скорости. В чем причина?

— Это так, но еще мы были хуже соперников в командных действиях. «Крылья Советов» играли лучше в пас.

— Впереди кубковый матч против «Чайки». Планируете ротацию состава?

— Та ротация, которая была сегодня с заменами — приблизительно и будет в матче.

— У игроков есть проблемы с физическими кондициями?

— Проблемы есть, ряд игроков вышли на поле, при этом они давно не участвовали в официальных матчах. Кондиций не хватило.

— Изначально планировали заменить Комличенко на Соу. Почему изменили решение?

— Надо было спасать ситуацию, Комличенко имел моменты, решил его оставить.

Крылья Советов — Ростов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1555

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Александр Емельяненко — Артем Тарасов: где смотреть прямую трансляцию боя
Вратарь «Амура» сломал клюшку об борт после замены, едва не травмировав своих партнеров
Дубль Буше принес «Локомотиву» победу в домашнем матче с «Торпедо»
«Ахмат» — «Краснодар»: онлайн трансляция матча чемпионата России
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр