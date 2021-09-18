Стало известно о причинах отказа Авена купить «Спартак» у Федуна
Российский бизнесмен Петр Авен несколько лет назад рассматривал возможность приобретения «Спартака». Однако после исследования аудиторско-консалтинговой компании Pricewaterhouse он отказался от этой идеи. Как отмечается, Авен разошелся в оценке клуба с владельцем красно-белых Леонидом Федуном.
«Федун хотел продать «Спартак» вместе со стадионом — сразу после строительства, — сообщил «Матч ТВ» источник, сотрудничавший с Pricewaterhouse и занимавшийся оценкой «Спартака». - Авен хотел покупать (один или с кем-то), но у стадиона была балансовая стоимость, а с клубом всё не так однозначно. Федун просил — условно — десять рублей за стадион и десять за клуб. Авен отвечал: десять за стадион — ок. Но за клуб — рубль. Была такая пропасть, что изначально стало понятно: они никогда не сойдутся. Федун оценивал команду в астрономическую сумму, и Авен нанял Pricewaterhouse, что убедиться в неадекватности оценки. Мы показали, что она неадекватная, и на этом все закончилось».
На данный момент 66-летний Авен — председатель совета директоров группы «Альфа-Банк» и обладает состоянием порядка 4,6 миллиарда долларов. «Спартак» занимает 9-е место в Тинькофф РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1407222_Fedun_ocenival_komandu_v_astronomicheskuju_summu_Stalo_izvestno_pochemu_Petr_Aven_otkazalsa_ot_pokupki_Spartaka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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