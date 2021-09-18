Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стало известно о причинах отказа Авена купить «Спартак» у Федуна

19:38
Петр Авен. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Петр Авен. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:

Российский бизнесмен Петр Авен несколько лет назад рассматривал возможность приобретения «Спартака». Однако после исследования аудиторско-консалтинговой компании Pricewaterhouse он отказался от этой идеи. Как отмечается, Авен разошелся в оценке клуба с владельцем красно-белых Леонидом Федуном.

«Федун хотел продать «Спартак» вместе со стадионом — сразу после строительства, — сообщил «Матч ТВ» источник, сотрудничавший с Pricewaterhouse и занимавшийся оценкой «Спартака». - Авен хотел покупать (один или с кем-то), но у стадиона была балансовая стоимость, а с клубом всё не так однозначно. Федун просил — условно — десять рублей за стадион и десять за клуб. Авен отвечал: десять за стадион — ок. Но за клуб — рубль. Была такая пропасть, что изначально стало понятно: они никогда не сойдутся. Федун оценивал команду в астрономическую сумму, и Авен нанял Pricewaterhouse, что убедиться в неадекватности оценки. Мы показали, что она неадекватная, и на этом все закончилось».

На данный момент 66-летний Авен — председатель совета директоров группы «Альфа-Банк» и обладает состоянием порядка 4,6 миллиарда долларов. «Спартак» занимает 9-е место в Тинькофф РПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1407222_Fedun_ocenival_komandu_v_astronomicheskuju_summu_Stalo_izvestno_pochemu_Petr_Aven_otkazalsa_ot_pokupki_Spartaka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Александр Емельяненко — Артем Тарасов: где смотреть прямую трансляцию боя
Вратарь «Амура» сломал клюшку об борт после замены, едва не травмировав своих партнеров
Дубль Буше принес «Локомотиву» победу в домашнем матче с «Торпедо»
«Ахмат» — «Краснодар»: онлайн трансляция матча чемпионата России
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
2
Офсайд