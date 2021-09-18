Гамула считает, что рано винить Юрия Семина за неудачные выступления «Ростова»

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал поражение ростовской команды в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:4).

«У «Ростова» в матче было очень много своих ошибок, из-за которых и проиграли. Защитники тоже слабо сыграли. Никогда не ищут одного виноватого. Всегда вся команда отвечает за результат. Винить Семина рано. Он провел 3-4 игры, только знакомится с командой. Думаю, делает какие-то поправки, потому что тяжело сразу все наладить. Семин — опытный тренер. В дальнейшем команда будет показывать более хорошую игру, потому что сейчас ошибается в простых ситуациях. Думаю, Юрий Павлович укажет на эти ошибки и сделает встряску», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

«Крылья Советов» в домашнем матчем 8-го тура Тинькофф РПЛ победили «Ростов» со счетом 4:2.

«Ростов» занимает 13-е место в таблице. В следующем туре команда Юрия Семина сыграет на своем поле с «Ахматом» (22 сентября).