Семин испортил Шалимову юбилей

В матче шестого тура чемпионата России «Урал» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» и набрал первые очки под руководством Игоря Шалимова. Для самого тренера игра в Екатеринбурге стала 100-й в премьер-лиге. «Уралан», «Краснодар», «Ахмат» и «Урал» под руководством 52-летнего специалиста одержали 33 победы при 34 ничьих и 33 поражениях и разности голов 111-122.

100 матчей Шалимова-тренера в высшем дивизионе

Сезон Команда И В Н П М О 2003 Уралан 30 6 10 14 23-47 28 2016/17 Краснодар 24 10 11 3 31-17 41 2017/18 Краснодар 24 12 5 7 36-26 41 2019/20 Ахмат 19 5 7 7 20-29 22 2021/22 Урал 3 0 1 2 1-3 1 Итого 100 33 34 33 111-122 133

Любопытно, что и первую и сотую игру в премьер-лиге Шалимова провел против одного оппонента — Юрия Семина. 18 лет назад «Уралан» под руководством тренера-дебютанта навязал борьбу действующему чемпионку и уступил со счетом 1:2, успев даже немного полидировать в счете. Дальнейшая история противостояния включила в себя три четыре сухих победы Семина, волевой успех «Краснодара» Шалимова и пятничную ничью в Екатеринбурге.

Противостояние Игоря Шалимова и Юрия Семина

Дата Город Команда Шалимова Команда Семина Счет Голы 15.03.2003 Элиста Уралан Локомотив 1:2 Циклаури — Сирхаев, Лоськов 01.11.2003 Москва Уралан Локомотив 0:6 Измайлов-2, Лоськов-2, Евсеев, Хохлов 13.03.2017 Москва Краснодар Локомотив 2:1 Мамаев, Вандерсон — В.Игнатьев 23.10.2017 Москва Краснодар Локомотив 0:2 Ал.Миранчук, М.Фернандеш 18.10.2019 Грозный Ахмат Локомотив 0:2 Коломейцев, Жоау Мариу 08.03.2020 Москва Ахмат Локомотив 0:1 Эдер 27.08.2021 Екатеринбург Урал Ростов 1:1 Ар.Максименко — Полоз

Кстати, джокер Семина форвард Дмитрий Полоз забил 30-й гол за «Ростов» в чемпионатах России и сравнялся в списке снайперов клуба в высшем дивизионе с Романом Адамовым. Результативнее за желто-синих играли только легенды донского футбола Александр Маслов, Дмитрий Кириченко и Михаил Осинов. И если достать первых двоих Полозу будет очень сложно, то от Осинова его отделяет всего пять мячей.

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