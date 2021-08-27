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Семин испортил Шалимову юбилей

20:13
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В матче шестого тура чемпионата России «Урал» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» и набрал первые очки под руководством Игоря Шалимова. Для самого тренера игра в Екатеринбурге стала 100-й в премьер-лиге. «Уралан», «Краснодар», «Ахмат» и «Урал» под руководством 52-летнего специалиста одержали 33 победы при 34 ничьих и 33 поражениях и разности голов 111-122.

100 матчей Шалимова-тренера в высшем дивизионе

Сезон

Команда

И

В

Н

П

М

О

2003

Уралан

30

6

10

14

23-47

28

2016/17

Краснодар

24

10

11

3

31-17

41

2017/18

Краснодар

24

12

5

7

36-26

41

2019/20

Ахмат

19

5

7

7

20-29

22

2021/22

Урал

3

0

1

2

1-3

1

Итого

100

33

34

33

111-122

133

Любопытно, что и первую и сотую игру в премьер-лиге Шалимова провел против одного оппонента — Юрия Семина. 18 лет назад «Уралан» под руководством тренера-дебютанта навязал борьбу действующему чемпионку и уступил со счетом 1:2, успев даже немного полидировать в счете. Дальнейшая история противостояния включила в себя три четыре сухих победы Семина, волевой успех «Краснодара» Шалимова и пятничную ничью в Екатеринбурге.

Противостояние Игоря Шалимова и Юрия Семина

Дата

Город

Команда Шалимова

Команда Семина

Счет

Голы

15.03.2003

Элиста

Уралан

Локомотив

1:2

Циклаури — Сирхаев, Лоськов

01.11.2003

Москва

Уралан

Локомотив

0:6

Измайлов-2, Лоськов-2, Евсеев, Хохлов

13.03.2017

Москва

Краснодар

Локомотив

2:1

Мамаев, Вандерсон — В.Игнатьев

23.10.2017

Москва

Краснодар

Локомотив

0:2

Ал.Миранчук, М.Фернандеш

18.10.2019

Грозный

Ахмат

Локомотив

0:2

Коломейцев, Жоау Мариу

08.03.2020

Москва

Ахмат

Локомотив

0:1

Эдер

27.08.2021

Екатеринбург

Урал

Ростов

1:1

Ар.Максименко — Полоз

Кстати, джокер Семина форвард Дмитрий Полоз забил 30-й гол за «Ростов» в чемпионатах России и сравнялся в списке снайперов клуба в высшем дивизионе с Романом Адамовым. Результативнее за желто-синих играли только легенды донского футбола Александр Маслов, Дмитрий Кириченко и Михаил Осинов. И если достать первых двоих Полозу будет очень сложно, то от Осинова его отделяет всего пять мячей.

Лучшие бомбардиры «Ростова» в чемпионатах России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Александр Маслов

Россия

1993, 1995-1997, 2002-2004

140

58

Дмитрий Кириченко

Россия

1998-2001, 2011-2013

149

48

Михаил Осинов

Россия

2001-2007, 2009

200

35

Роман Адамов

Россия

2001-2004, 2010-2013

134

30

Дмитрий Полоз

Россия

2011-2017, 2020-н.в.

158

30

Тимофей Калачев

Белоруссия

2006-2007, 2010-2019

259

24

Исо Каньенда

Малави

2003-2007

108

21

Сердар Азмун

Иран

2015-2017

62

19

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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