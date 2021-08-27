Семин испортил Шалимову юбилей
В матче шестого тура чемпионата России «Урал» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» и набрал первые очки под руководством Игоря Шалимова. Для самого тренера игра в Екатеринбурге стала 100-й в премьер-лиге. «Уралан», «Краснодар», «Ахмат» и «Урал» под руководством 52-летнего специалиста одержали 33 победы при 34 ничьих и 33 поражениях и разности голов 111-122.
100 матчей Шалимова-тренера в высшем дивизионе
|
Сезон
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
2003
|
Уралан
|
30
|
6
|
10
|
14
|
23-47
|
28
|
2016/17
|
Краснодар
|
24
|
10
|
11
|
3
|
31-17
|
41
|
2017/18
|
Краснодар
|
24
|
12
|
5
|
7
|
36-26
|
41
|
2019/20
|
Ахмат
|
19
|
5
|
7
|
7
|
20-29
|
22
|
2021/22
|
Урал
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1-3
|
1
|
Итого
|
|
100
|
33
|
34
|
33
|
111-122
|
133
Любопытно, что и первую и сотую игру в премьер-лиге Шалимова провел против одного оппонента — Юрия Семина. 18 лет назад «Уралан» под руководством тренера-дебютанта навязал борьбу действующему чемпионку и уступил со счетом 1:2, успев даже немного полидировать в счете. Дальнейшая история противостояния включила в себя три четыре сухих победы Семина, волевой успех «Краснодара» Шалимова и пятничную ничью в Екатеринбурге.
Противостояние Игоря Шалимова и Юрия Семина
|
Дата
|
Город
|
Команда Шалимова
|
Команда Семина
|
Счет
|
Голы
|
15.03.2003
|
Элиста
|
Уралан
|
Локомотив
|
1:2
|
Циклаури — Сирхаев, Лоськов
|
01.11.2003
|
Москва
|
Уралан
|
Локомотив
|
0:6
|
Измайлов-2, Лоськов-2, Евсеев, Хохлов
|
13.03.2017
|
Москва
|
Краснодар
|
Локомотив
|
2:1
|
Мамаев, Вандерсон — В.Игнатьев
|
23.10.2017
|
Москва
|
Краснодар
|
Локомотив
|
0:2
|
Ал.Миранчук, М.Фернандеш
|
18.10.2019
|
Грозный
|
Ахмат
|
Локомотив
|
0:2
|
Коломейцев, Жоау Мариу
|
08.03.2020
|
Москва
|
Ахмат
|
Локомотив
|
0:1
|
Эдер
|
27.08.2021
|
Екатеринбург
|
Урал
|
Ростов
|
1:1
|
Ар.Максименко — Полоз
Кстати, джокер Семина форвард Дмитрий Полоз забил 30-й гол за «Ростов» в чемпионатах России и сравнялся в списке снайперов клуба в высшем дивизионе с Романом Адамовым. Результативнее за желто-синих играли только легенды донского футбола Александр Маслов, Дмитрий Кириченко и Михаил Осинов. И если достать первых двоих Полозу будет очень сложно, то от Осинова его отделяет всего пять мячей.
Лучшие бомбардиры «Ростова» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Маслов
|
Россия
|
1993, 1995-1997, 2002-2004
|
140
|
58
|
Дмитрий Кириченко
|
Россия
|
1998-2001, 2011-2013
|
149
|
48
|
Михаил Осинов
|
Россия
|
2001-2007, 2009
|
200
|
35
|
Роман Адамов
|
Россия
|
2001-2004, 2010-2013
|
134
|
30
|
Дмитрий Полоз
|
Россия
|
2011-2017, 2020-н.в.
|
158
|
30
|
Тимофей Калачев
|
Белоруссия
|
2006-2007, 2010-2019
|
259
|
24
|
Исо Каньенда
|
Малави
|
2003-2007
|
108
|
21
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
2015-2017
|
62
|
19
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