«Краснодар» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ
19:49
Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Рубин».
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Кайо, Петров, Крыховяк, Газинский, Классон, Ионов, Кабелла, Кордоба.
Состав на #КраснодарРубин ? pic.twitter.com/BsJDoum1JN— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2021
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Абильдгор, Ин Бом, Йевтич, Бакаев, Хакшабанович, Костюков.
Наш состав на #КраснодарРубин ?— «Рубин» Казань (@fcrk) August 27, 2021
С дебютом, Монти! ?? pic.twitter.com/sgeg8iOypw
Матч начнется в 20.30 по московскому времени.
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