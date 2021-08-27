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«Химки» сыграли вничью с «Нижним Новгородом»

20:23
Денис Глушаков (в центре). Фото ФК «Химки»
Денис Глушаков (в центре). Фото ФК «Химки»
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«Химки» и «Нижний Новгород» сыграли вничью (1:1) в матче шестого тура Тинькофф РПЛ.

На 35-й минуте гостей вывел вперед Алексей Козлов. Денис Глушаков на 54-й минуте сравнял результат с пенальти. В концовке у хозяев был удален Илья Камышев.

«Химки» набрали шесть очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. У их соперников восемь очков и восьмое место.

В следующем туре «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Динамо», а «Химки» — со «Спартаком».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

6-й тур

«Химки» — «Нижний Новгород» — 1:1 (0:1)

Голы: Козлов, 35 (0:1). Глушаков, 54 — с пенальти (1:1).

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Дагерстоль, Боженов, Стоинович (Камышев, 46), Глушаков, Кухарчук (Соколов, 67), Сабович (Себай, 46), Адеми.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Каккоев (Шарипов, 63), Кечкеш, Масоэро, Юлдошев (Ткачук, 69), Калинский, Могилевец (Сулейманов, 63), Балай (Горбунов, 86), Эннин.

Предупреждения: Дагерстоль, 40. Глушаков, 45. Ткачук, 76. Масоэро, 80.

Удаление: Камышев, 88.

Судьи: Москалев (Воронеж). Мурашов, Сафьян (оба — Москва).

ВАР: Амелин (Тула). Болотенков (Москва).

27 августа. Химки. Стадион «Арена Химки».

Химки — Нижний Новгород

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Евгений Петров все материалы автора

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