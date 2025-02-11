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Семак заявил, что ушел на трибуну вместе с удаленным Станковичем, чтобы снизить градус в игре

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему во время матча Winline Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» (3:0) ушел на трибуну вместе с удаленным Деяном Станковичем, возглавляющим красно-белых.

— Вы создали самый памятный эпизод этого турнира. Что привело к потасовке? Почему решили проследовать вместе со Станковичем?

— Понятно, что привело к потасовке. На мой взгляд, арбитр потерял нить игры, и она складывалась нервно, с большим количеством фолов в одну и другую сторону. И футболисты сами нервничали, и тренеры. Произошла словесная перепалка между одним из наших тренеров и Деяном, которого в итоге удалили. Чтобы немножко снизить градус, пошел вместе с ним. Тем более я его поддерживаю по тем решениям, которые были неправильные. Чтобы избежать какого-то преимущества для одной из команд, просто посидели с ним, поговорили на трибуне.

— Оттуда смотреть интереснее?

— Конечно, потому что картинка на все поле. Бесков любил смотреть так. Картинка более понятна, и любой тренер, который анализирует игру, смотрит техническую запись, где видно все поле.

— Вы очень мило беседовали со Станковичем. О чем общались?

— Ни о чем-то важном. Обменялись мнением о каких-то моментах, судейских решениях, об игроках. Общие какие-то моменты, которые мы затронули, чтобы поддержать беседу. Но в основном смотрели футбол, конечно.

— После матча штабы пожали друг другу руки? Помирились?

— У штабов не было проблем после игры. Пожали руку всем ребятам из «Спартака» и тренерскому штабу. Это эмоции и игра. Могло закончиться по другому. Это подпортило впечатление от самой игры.

Во втором тайме матча после жесткого фола полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса на Густаво Мантуане из «Зенита» между главным тренером красно-белых Деяном Станковичем и тренером сине-бело-голубых Александром Анюковым произошла перепалка, по итогам которой оба специалиста были удалены. Семаку показали желтую карточку, но он все равно решил присоединиться к коллеге из «Спартака» на трибунах.

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Деян Станкович
Сергей Семак
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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П
Педро
Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

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Юрий Горшков

Крылья Советов

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