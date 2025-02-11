Семак заявил, что ушел на трибуну вместе с удаленным Станковичем, чтобы снизить градус в игре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему во время матча Winline Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» (3:0) ушел на трибуну вместе с удаленным Деяном Станковичем, возглавляющим красно-белых.

— Вы создали самый памятный эпизод этого турнира. Что привело к потасовке? Почему решили проследовать вместе со Станковичем?

— Понятно, что привело к потасовке. На мой взгляд, арбитр потерял нить игры, и она складывалась нервно, с большим количеством фолов в одну и другую сторону. И футболисты сами нервничали, и тренеры. Произошла словесная перепалка между одним из наших тренеров и Деяном, которого в итоге удалили. Чтобы немножко снизить градус, пошел вместе с ним. Тем более я его поддерживаю по тем решениям, которые были неправильные. Чтобы избежать какого-то преимущества для одной из команд, просто посидели с ним, поговорили на трибуне.

— Оттуда смотреть интереснее?

— Конечно, потому что картинка на все поле. Бесков любил смотреть так. Картинка более понятна, и любой тренер, который анализирует игру, смотрит техническую запись, где видно все поле.

— Вы очень мило беседовали со Станковичем. О чем общались?

— Ни о чем-то важном. Обменялись мнением о каких-то моментах, судейских решениях, об игроках. Общие какие-то моменты, которые мы затронули, чтобы поддержать беседу. Но в основном смотрели футбол, конечно.

— После матча штабы пожали друг другу руки? Помирились?

— У штабов не было проблем после игры. Пожали руку всем ребятам из «Спартака» и тренерскому штабу. Это эмоции и игра. Могло закончиться по другому. Это подпортило впечатление от самой игры.

Во втором тайме матча после жесткого фола полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса на Густаво Мантуане из «Зенита» между главным тренером красно-белых Деяном Станковичем и тренером сине-бело-голубых Александром Анюковым произошла перепалка, по итогам которой оба специалиста были удалены. Семаку показали желтую карточку, но он все равно решил присоединиться к коллеге из «Спартака» на трибунах.