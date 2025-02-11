Семак заявил, что ушел на трибуну вместе с удаленным Станковичем, чтобы снизить градус в игре
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему во время матча Winline Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» (3:0) ушел на трибуну вместе с удаленным Деяном Станковичем, возглавляющим красно-белых.
— Вы создали самый памятный эпизод этого турнира. Что привело к потасовке? Почему решили проследовать вместе со Станковичем?
— Понятно, что привело к потасовке. На мой взгляд, арбитр потерял нить игры, и она складывалась нервно, с большим количеством фолов в одну и другую сторону. И футболисты сами нервничали, и тренеры. Произошла словесная перепалка между одним из наших тренеров и Деяном, которого в итоге удалили. Чтобы немножко снизить градус, пошел вместе с ним. Тем более я его поддерживаю по тем решениям, которые были неправильные. Чтобы избежать какого-то преимущества для одной из команд, просто посидели с ним, поговорили на трибуне.
— Оттуда смотреть интереснее?
— Конечно, потому что картинка на все поле. Бесков любил смотреть так. Картинка более понятна, и любой тренер, который анализирует игру, смотрит техническую запись, где видно все поле.
— Вы очень мило беседовали со Станковичем. О чем общались?
— Ни о чем-то важном. Обменялись мнением о каких-то моментах, судейских решениях, об игроках. Общие какие-то моменты, которые мы затронули, чтобы поддержать беседу. Но в основном смотрели футбол, конечно.
— После матча штабы пожали друг другу руки? Помирились?
— У штабов не было проблем после игры. Пожали руку всем ребятам из «Спартака» и тренерскому штабу. Это эмоции и игра. Могло закончиться по другому. Это подпортило впечатление от самой игры.
Во втором тайме матча после жесткого фола полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса на Густаво Мантуане из «Зенита» между главным тренером красно-белых Деяном Станковичем и тренером сине-бело-голубых Александром Анюковым произошла перепалка, по итогам которой оба специалиста были удалены. Семаку показали желтую карточку, но он все равно решил присоединиться к коллеге из «Спартака» на трибунах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0