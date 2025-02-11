Семак — о составе «Спартака» на матч: «Тренер понимает, сколько кому надо сыграть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о стартовом составе «Спартака» (3:0) на финал Winline Зимнего Кубка РПЛ.

— Насколько были удивлены тому, что увидели смешанный стартовый состав у соперника?

— Нисколько. Это сборы. Команды готовятся. Мы какие-то матчи играли смешанным составом. Есть план работы. Тренер понимает, сколько кому надо сыграть. Каждый собирает определенную информацию, смотрит на футболистов в различных сочетаниях. У каждого есть возможность побороться за место в составе.

Мы во всех матчах сборов отталкиваемся от себя. По ходу вносим небольшие коррективы, но персонально под какие-то команды или игроков мы не готовимся.